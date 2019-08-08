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08.08.2019 18:51
Рубрика: Спорт

Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский пловец Владимир Морозов выиграл золото на втором этапе Кубка мира, который проходит в китайском городе Цзинань.

Морозов финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав время 21,50 секунды. Вторым бортика коснулся американец Майкл Эндрю (22,16), тройку призеров замкнул китаец Юй Хэсинь (22,31).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Напомним, что в 2016 году Владимир Морозов стал первым российским пловцом, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. В 2018-м он повторил это уникальное достижение. Сейчас он снова рвется в лидеры.

На стартовом этапе КМ в Токио Морозов одержал три победы: на дистанциях 50 м на спине и кролем (24,53 и 21,56 соответственно), а также на стометровке вольным стилем (48,12).

Между тем в Китае успешно выступила и Виталина Симонова. Она существенно улучшила свое время по сравнению с заплывом в Токио и выиграла 200-метровку брассом с результатом 2.24,52 секунды. Второе и третье место заняли китаянки Юй Цзинъяо (2.27,51) и Хэ Юнь (2.28,13).

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