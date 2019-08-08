Во Франции скончался актер и режиссер Жан-Пьер Моки

Ушел из жизни Жан-Пьер Моки. Знаменитый французский режиссер, актер и сценарист скончался в Париже в возрасте 90 лет. Печальную информацию подтвердила его семья.

Режиссера не стало в четверг, 8 августа. Он умер у себя дома в окружении родных и близких, сообщает агентство France Presse.

Позже сын и дочь сделали официальное заявление, в котором, в частности, говорилось, что "Жан-Пьер Моки отправился снимать свой следующий фильм - с Бурвилем, Мишелем Серро, Мишелем Симоном, ... Шарлем Азнавуром и многими, многими другими".

Жан-Пьер Моки (Жан-Поль Адам Мокиевский) родился в Ницце 6 июля 1933 года в семье выходцев из Польши.Карьера француза началась с актерской работы в фильме Микеланджело Антониони "Побежденные" (1953). Наибольшую известность в качестве режиссера ему принесли картины "Ловушка для дураков", "Соло", "Доброволец", "Большая стирка". Всего за свою карьеру он успел снять свыше 60 кинолент, а как актер сыграл около 50 ролей.