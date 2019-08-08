WSJ перечислила потенциальных кандидатов на пост посла США в РФ

Имена возможных претендентов на должность американского посла в России сообщило издание The Wall Street Journal. По версии газеты, на этот пост рассматривают двух человек.

Новым диппредставителем США в РФ после отставки Джона Хантсмана может стать спецпредставитель Штатов по КНДР Стивен Биган. Еще один кандидат - посол США в Германии Ричард Гренелл. Биган в прошлом имел дело с Россией, а также был вице-президентом автопроизводителя Ford Motor Co, который работает в РФ. Также сообщается, что Гренелл не заинтересован в переводе в Москву.

Между тем президент США Дональд Трамп пока не принял решение. "Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла", - констатируется в материале. Дата отставки - третье октября 2019 года, что, как рассчитывает сам Хантсман, даст время Белому дому найти ему замену и провести ее через сенат.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке, поскольку собирается поучаствовать в борьбе за кресло губернатора американского штата Юта.

В МИД РФ отметили, что американская внутриполитическая конъюнктура не позволила реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией во время работы Хантсмана. В своем послании главе Белого дома дипломат указал, что ни перезапуск, ни рестарт российско-американским отношениям не помогут.