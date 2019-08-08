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08.08.2019 03:56
Рубрика: В мире

WSJ перечислила потенциальных кандидатов на пост посла США в РФ

Стивен Биган. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP Стивен Биган. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Стивен Биган. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Имена возможных претендентов на должность американского посла в России сообщило издание The Wall Street Journal. По версии газеты, на этот пост рассматривают двух человек.

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Новым диппредставителем США в РФ после отставки Джона Хантсмана может стать спецпредставитель Штатов по КНДР Стивен Биган. Еще один кандидат - посол США в Германии Ричард Гренелл. Биган в прошлом имел дело с Россией, а также был вице-президентом автопроизводителя Ford Motor Co, который работает в РФ. Также сообщается, что Гренелл не заинтересован в переводе в Москву.

Между тем президент США Дональд Трамп пока не принял решение. "Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла", - констатируется в материале. Дата отставки - третье октября 2019 года, что, как рассчитывает сам Хантсман, даст время Белому дому найти ему замену и провести ее через сенат.

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Напомним, посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке, поскольку собирается поучаствовать в борьбе за кресло губернатора американского штата Юта.

В МИД РФ отметили, что американская внутриполитическая конъюнктура не позволила реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией во время работы Хантсмана. В своем послании главе Белого дома дипломат указал, что ни перезапуск, ни рестарт российско-американским отношениям не помогут.

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