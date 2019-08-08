Захарова дала оценку работе посла США в России

Посол США в России Джон Хантсман, несмотря на присущий ему профессионализм, так и не смог реализовать потенциал отношений с Москвой. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы оцениваем его как профессионала, но, к сожалению, реализовать потенциал, заложенный в двусторонних отношениях, в условиях того, что мы сейчас наблюдаем с США, это просто не представлялось возможным. Так и случилось", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Накануне глава американской дипмиссии Джон Хантсман подал прошение об отставке. Он планирует побороться за кресло губернатора штата Юта, передает телеканал CNN. Посол рассчитывает покинуть Москву 3 октября. О кандидатуре его преемника пока ничего не сообщалось.

Добавим, что Хантсман стоял во главе посольства США в Москве с октября 2017 года. До этого он также руководил американскими дипмиссиями в Сингапуре и Китае.