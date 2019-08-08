Новости

Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки 17:25
Барецкий пообещал, что Сергей Бодров-младший появится в "Брате 3" 16:52
Продавец "Крота" ответил Алибасову 16:42
Том Харди примет участие в написании сценария второго "Венома" 16:30

Заключительный сезон телесериала "Родина" выйдет в следующем году

Новости
    08.08.2019, 17:40
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Восьмой сезон американского сериала "Родина" (Homeland), запущенного в 2011 году при участии Говарда Гордона и Алекса Гансы (вдохновленных израильским сериалом "Военнопленные") выйдет в 2020 году, сообщает издание Radio Times. Ранее предполагалось, что премьерный показ состоится на канале Showtime этой осенью.

Фото: kinopoisk.ru
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон

О решении было объявлено в рамках пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Глава отдела развлекательных передач канала Showtime Гэри Ливайн сообщил, что это решение продиктовано "масштабностью поставленных задач", а не "трениями на съемочной площадке".

"Родина" - масштабный проект, а финальный сезон - и подавно", - констатирует он. Кроме того, шоураннер Алекс Ганса хочет, чтобы сериал закончился на подобающей ноте. Съемки проходили на территории нескольких стран, причем часть локаций обладала своей спецификой, и в силу этого съемочной команде приходилось подстраивать график под эти особенности, что, естественно, несколько замедлило сам процесс. Но, тем не менее, Ливайн с облегчением констатировал, что все прошло гладко.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Жена Валентина Гафта опровергла информацию о смерти артиста 15:57
Звезда "Кадетства" и телеведущий Корчевников попал в ДТП с косулей 15:52
Вышел новый русский трейлер мультфильма "Семейка Аддамс" 15:05
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 14:40
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 07.08.2019
Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов" 07.08.2019
Сыр, Брюс Ли и советское кино: главное из пресс-конференции Тарантино 07.08.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 07.08.2019
Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 07.08.2019
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 06.08.2019
⧣ шпионские фильмы
Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
Принца Чарльза позвали сняться в новом "Бонде" 05.08.2019
Умер актер "бондианы" Дэвид Хедисон 23.07.2019
Вышел русский трейлер приквела дилогии Kingsman 17.07.2019