Заключительный сезон телесериала "Родина" выйдет в следующем году

Восьмой сезон американского сериала "Родина" (Homeland), запущенного в 2011 году при участии Говарда Гордона и Алекса Гансы (вдохновленных израильским сериалом "Военнопленные") выйдет в 2020 году, сообщает издание Radio Times. Ранее предполагалось, что премьерный показ состоится на канале Showtime этой осенью.

О решении было объявлено в рамках пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Глава отдела развлекательных передач канала Showtime Гэри Ливайн сообщил, что это решение продиктовано "масштабностью поставленных задач", а не "трениями на съемочной площадке".

"Родина" - масштабный проект, а финальный сезон - и подавно", - констатирует он. Кроме того, шоураннер Алекс Ганса хочет, чтобы сериал закончился на подобающей ноте. Съемки проходили на территории нескольких стран, причем часть локаций обладала своей спецификой, и в силу этого съемочной команде приходилось подстраивать график под эти особенности, что, естественно, несколько замедлило сам процесс. Но, тем не менее, Ливайн с облегчением констатировал, что все прошло гладко.