Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

У администрации главы украинского государства были претензии к тексту документа, в частности к одной из его частей, где речь шла о проблемах экологии, передает издание strana.ua.

Остается неизвестным, что именно не понравилось украинскому лидеру и членам его команды в документе. Впрочем, в подготовке заявления принимал и непосредственное участие сотрудники МИД Украины, которые, как известно, не всегда согласовывают свои действия с офисом главы государства.

Между тем президент Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей провели обстоятельный диалог в разных форматах, включая совместный праздничный обед. Трапеза длилась более часа. Сообщается, что разговор в целом прошел в позитивном ключе.