Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.

Футболист в ближайшие два месяца не сможет выступать за сборную, а также должен выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает ESPN.

После удаления на 70-й минуте встречи бразилец был крайне возмущен решением судьи и по дороге в раздевалку он со всей силы ударил кулаком по специальной будке, в которой за матчем наблюдали делегаты КОМНЕБОЛ. Помимо этого, игрок "Манчестер Сити" едва не уронил стойку с монитором, где арбитр смотрит повторы системы VAR.