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08.08.2019 08:57
Рубрика: Спорт

Жезус дисквалифицирован на два месяца

Текст: Максим Домчев
Габриэл Жезус. Фото: AP Photo/Frank Augstein Габриэл Жезус. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Габриэл Жезус. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.

Фото: Александр Макаров / РИА Новости
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Футболист в ближайшие два месяца не сможет выступать за сборную, а также должен выплатить денежный штраф в размере 30 тысяч долларов, сообщает ESPN.

После удаления на 70-й минуте встречи бразилец был крайне возмущен решением судьи и по дороге в раздевалку он со всей силы ударил кулаком по специальной будке, в которой за матчем наблюдали делегаты КОМНЕБОЛ. Помимо этого, игрок "Манчестер Сити" едва не уронил стойку с монитором, где арбитр смотрит повторы системы VAR.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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