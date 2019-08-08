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Звезда "Кадетства" и телеведущий Корчевников попал в ДТП с косулей

Новости
    08.08.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Популярный российский телеведущий и актер Борис Корчевников дал повод своим поклонникам понервничать - в Instagram сообщается, что артист попал в аварию.

"Отмечаем именины Бориса Вячеславовича: причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт - мороженое. Увы, разбита машина отца Павла", - подписал журналист КП Роман Голованов пасторальное фото.

Далее успокоив словами, что "все живы". И призвав помолитесь за батюшку, у которого теперь много хлопот.

По словам журналиста, переданным KP.Ru, удар оказался не слишком сильным. "Подумал, что взорвалось колесо. Но оказалось, что сбили косулю, которая внезапно выбежала на дорогу", - говорит  Роман.

Фото: kinopoisk.ru
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В свою очередь, отец Павел отметил в своем блоге, что ДТП стало "внутренней встряской", которая необходима тем, кто погрязает в суете. "Для православного христианина память о смерти - это вполне естественное состояние", - наставляет священник.

Напомним: 37-летний Борис Корчевников, ведущий программы "Судьба человека", в 2015 году перенес операцию по удалению опухоли головного мозга и недавно подтвердил, что продолжает лечиться.

Корчевников родился в 1982 году в Москве. Снялся в фильмах и сериалах "Матросская тишина", "Воровка", "Другая жизнь", "Марш Турецкого", "Тариф "Новогодний", сыграл главную роль - Ильи Синицына - в сериале "Кадетство".

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