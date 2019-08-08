С острова Гарри Поттера украли 1000-летний "колокол проклятия"

Новости

Когда в Москву вернется летняя жара 15:23
Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии 15:23
Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро 15:21
Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью 15:20
В Петербурге завели дело на фирму, предлагающую кастрировать мужей 15:19
Тайсон использовал мочу жены и детей для подмены допинг-проб 15:16
В Крыму у зоофотографа изъяли 3,2 миллиона рублей 15:15
СК проверит информацию о задержании подростков в Магнитогорске 15:14
Беларусь покажет на выставке в Сирии уникальный трактор 15:10
Восемь домов пострадали от взрывов на арсенале под Ачинском 15:09
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне 15:05
Вышел новый русский трейлер мультфильма "Семейка Аддамс" 15:05
ЦСКА отказался продавать Чалова в "Кристалл Пэлас" 15:03
Американцы не признали эффективность подушек безопасности 15:00
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение 14:48
В Ялте гидроцикл сбил женщину на sup-борде 14:44
Жители Ачинска получили ложные сообщения об эвакуации 14:44
В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества 14:42
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 14:40
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон 14:37
В Санкт-Петербурге появилась новая пешеходная зона 14:36
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео 14:35
Туристам запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы в Риме 14:32
На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты 14:29
Под Самарой во время прыжков с парашютом погиб военнослужащий 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 14:00
Рубрика: Культура

С острова Гарри Поттера украли 1000-летний "колокол проклятия"

Текст: Денис Передельский
Фото: Moidart History Group Фото: Moidart History Group
Фото: Moidart History Group

В Шотландии неизвестный злоумышленник похитил так называемый колокол проклятия возрастом около 1000 лет, который хранился на острове Святого Финана на "Черном озере" из фильмов о Гарри Поттере.

О происшествии рассказывает Live Science. Речь идет об острове на озере Лох-Шил, которое показано в киносаге о волшебнике Гарри Поттере под названием "Черное озеро".

Фото: Archaeology Wales
В британском колледже нашли древнее скрытое кладбище

Пропавший колокол был местной достопримечательностью. Это бронзовый артефакт, возраст которого оценивается учеными минимум в 1000 лет. Он овеян легендами.

Например, местные жителя верят, что этот колокол накладывает 200-летнее проклятие на любого, кто его снимает. Они надеются, что проклятие теперь падет на вора, который украл реликвию.

Артефакт таинственно исчез в конце июля. Он находился в разрушенной каменной часовне, построенной в XVI веке на острове Святого Финана. О пропаже островитяне заявили в полицию.

Кстати, это не первый случай воровства колокола. Последний раз он был украден после восстания якобитов в 1745 году, когда Карл Эдвард Стюарт, известный также как Красавчик принц Чарли, пытался вернуть своей семье британскую корону. Тогда вора нашли и жестоко выпороли.

К слову, на этот раз похитителю пришлось потрудиться - бронзовый колокол был прикован к стене разрушенной часовни массивной цепью. По мнению ученых, изначально он находился в другом здании, которое не сохранилось.

Есть предположение, что артефакт был похищен коллекционером или по его заданию. Дело в том, что подобный колокол был украден в 2017 году из церкви в Пертшире в Шотландии, примерно в 110 километрах от Лох-Шила.

Ученые нашли в сибирской тайге уникальный могильник
На Аляске нашли послание в бутылке 50-летней давности от рыбаков СССР
Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Против Apple в России возбуждено дело