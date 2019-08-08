С острова Гарри Поттера украли 1000-летний "колокол проклятия"

В Шотландии неизвестный злоумышленник похитил так называемый колокол проклятия возрастом около 1000 лет, который хранился на острове Святого Финана на "Черном озере" из фильмов о Гарри Поттере.

О происшествии рассказывает Live Science. Речь идет об острове на озере Лох-Шил, которое показано в киносаге о волшебнике Гарри Поттере под названием "Черное озеро".

Пропавший колокол был местной достопримечательностью. Это бронзовый артефакт, возраст которого оценивается учеными минимум в 1000 лет. Он овеян легендами.

Например, местные жителя верят, что этот колокол накладывает 200-летнее проклятие на любого, кто его снимает. Они надеются, что проклятие теперь падет на вора, который украл реликвию.

Артефакт таинственно исчез в конце июля. Он находился в разрушенной каменной часовне, построенной в XVI веке на острове Святого Финана. О пропаже островитяне заявили в полицию.

Кстати, это не первый случай воровства колокола. Последний раз он был украден после восстания якобитов в 1745 году, когда Карл Эдвард Стюарт, известный также как Красавчик принц Чарли, пытался вернуть своей семье британскую корону. Тогда вора нашли и жестоко выпороли.

К слову, на этот раз похитителю пришлось потрудиться - бронзовый колокол был прикован к стене разрушенной часовни массивной цепью. По мнению ученых, изначально он находился в другом здании, которое не сохранилось.

Есть предположение, что артефакт был похищен коллекционером или по его заданию. Дело в том, что подобный колокол был украден в 2017 году из церкви в Пертшире в Шотландии, примерно в 110 километрах от Лох-Шила.