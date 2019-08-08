Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект

Археологи из Университетского колледжа Дублина при обследовании знаменитого мегалитического культового сооружения Ньюгрейндж в Ирландии обнаружили почти 40 ранее неизвестных науке доисторических памятников.

Об открытии сообщается на сайте колледжа. Оно было совершено в Бру-на-Бойн - комплексе мегалитических сооружений. Команда археологов во главе с доктором Стивом Дэвисом обнаружила почти 40 неизвестных ранее памятников, в том числе впечатляющий "космический" памятник.

Ученые установили, что этот объект был возведен в строгом соответствии с астрономическими циклами. Он "выровнен" по восходу солнца во время зимнего солнцестояния.

Этим "новый" хендж напоминает знаменитую коридорную гробницу в Ньюгрейндже, коридор которой насквозь просвечивается лучами в дни зимнего и летнего солнцестояния.

Кстати, вновь обнаруженный объект находится недалеко от коридорной гробницы, он на 200-300 лет моложе ее. Гробница же датирована примерно 3200 годом до н.э.

Что касается остальных доисторических памятников, то их возраст варьируется от неолита (4000 г. до н.э.), до бронзового века (2500 г. до н.э.) и раннего средневековья.

Объекты скрыты, в основном, под поверхностью земли. Обнаружить их удалось при помощи системы геофизической визуализации. Ученые использовали спутниковое дистанционное зондирование, беспилотники, воздушное лазерное сканирование и георадары.

Исследование является частью проекта Boyne to Brodgar, который изучает связи между неолитическими памятниками в долине Бойн и на Оркнейских островах.