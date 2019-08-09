Без вины виноватый

В течение долгого времени, пользуясь статусом доллара как международной резервной валюты, США использовали обменный курс в качестве инструмента для поддержания американской гегемонии. В последнее время Штаты произвольно проводят политику односторонних действий, обостряя торговые трения с Китаем. В результате усилились колебания мирового финансового рынка в целом и валютного курса юаня в частности. Однако всю вину американцы предпочли свалить на Китай, навесив на него ярлык манипулятора.

За последний год некоторые американцы неоднократно оказывали давление на ФРС с целью снижения процентных ставок, намереваясь ослабить курс доллара. Федеральному резерву США пришлось объявить о снижении ставки 31 июля, хотя американская экономика к этому не готова. Это стало очевидным политическим давлением на ФРС, настоящей манипуляцией курсом доллара. Сами США умышленно понизили курс доллара, но продолжают кричать о колебаниях курса юаня - это типичный двойной стандарт.

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай ответственно подходит к формированию обменного курса юаня. Китай, следуя своим обещаниям, сделанным на саммите лидеров Группы двадцати, не использовал и не будет использовать обменный курс в качестве инструмента для разрешения торговых споров. Китаю нет необходимости "манипулировать обменным курсом, чтобы получить несправедливое конкурентное преимущество".

Конкурентные преимущества Китая достигаются вовсе не за счет манипулирования обменным курсом. Китай имеет самую полную производственную цепочку в мире, и его цепочка поставок имеет очевидные преимущества. Для многих американских импортеров китайские товары незаменимы. В первом полугодии этого года экспорт Китая в Соединенные Штаты сократился на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт из Соединенных Штатов сократился на 25,7 процента. Разница между импортом и экспортом отражает незаменимость китайских товаров.

С другой стороны, обвинения в "манипулировании обменным курсом" не соответствуют реальным потребностям китайской экономики от быстрого роста до качественного развития. В настоящее время рост экономики Китая перешел на внутреннее потребление. В первом полугодии внутреннее потребление обеспечило экономический рост более чем на 60 процентов. Вклад чистого экспорта в экономический рост Китая был очень ограниченным. Китаю не стоит снижать обменный курс для увеличения экспорта, рискуя потерять доверие международного сообщества. Более того, искусственное снижение обменного курса китайского юаня не способствует трансформации и модернизации китайских предприятий и повышению их конкурентоспособности на рынке, это также может повлиять на доверие к рынку и не способствует финансовой стабильности.

Резкая девальвация юаня не отвечает собственным интересам Китая. Попытка США утверждать обратное - это просто бессмыслица, и она не только не сможет достичь цели подавления китайской экономики, но и нанесет ущерб репутации США в международном сообществе.