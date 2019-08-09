Без вины виноватый

Новости

Первый серийный кроссовер Kia Seltos сошёл с конвейера 09:33
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка 08:58
В Хабаровске запретили пригородные речные перевозки из-за паводка 08:51
Атамбаева поместили в СИЗО 08:44
BMW в России позвали на ремонт из-за ржавчины 08:43
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года 08:08
Международная полярная экспедиция на год вмерзнет в арктический лед 08:08
Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал в Монреале 07:55
В столицу Чукотки зашла белая медведица 07:55
Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией 07:42
Команда лечащихся от наркозависимости обыграла в футбол власти Норвегии 07:41
Кардиохирург рассказал, как на самом деле влияет на сердце бокал вина 07:25
Дожди и +20 градусов сегодня будут в столичном регионе 06:27
Трамп назвал имя нового директора национальной разведки 06:23
В Москве откроется "детская" барахолка 06:11
Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в пять метров 06:08
Военные учения на Сахалине прошли в штормовых условиях 05:54
Сельдяного короля принесло в Приморье теплым течением 05:35
Лидер Южной Кореи сменил 8 министров и назначил нового посла в США 05:26
Мощное землетрясение зафиксировано в Турции 05:20
В Забайкалье объявили режим ЧС из-за засухи 05:01
В Амуре у Хабаровска утонул ребенок 04:59
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете 04:56
Пять жителей Якутии пожаловались на плохое самочувствие из-за дыма 04:37
На смену шторму "Франциско" в Приморье пришел новый циклон 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 08:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Без вины виноватый

Минфин США причислил Китай к "валютным манипуляторам", нарушив установленные ими же критерии оценки, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Это очередной пример использования Вашингтоном двойных стандартов для подавления конкурентов.
Китай ответственно подходит к формированию обменного курса юаня. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Китай ответственно подходит к формированию обменного курса юаня. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Китай ответственно подходит к формированию обменного курса юаня. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В течение долгого времени, пользуясь статусом доллара как международной резервной валюты, США использовали обменный курс в качестве инструмента для поддержания американской гегемонии. В последнее время Штаты произвольно проводят политику односторонних действий, обостряя торговые трения с Китаем. В результате усилились колебания мирового финансового рынка в целом и валютного курса юаня в частности. Однако всю вину американцы предпочли свалить на Китай, навесив на него ярлык манипулятора.

За последний год некоторые американцы неоднократно оказывали давление на ФРС с целью снижения процентных ставок, намереваясь ослабить курс доллара. Федеральному резерву США пришлось объявить о снижении ставки 31 июля, хотя американская экономика к этому не готова. Это стало очевидным политическим давлением на ФРС, настоящей манипуляцией курсом доллара. Сами США умышленно понизили курс доллара, но продолжают кричать о колебаниях курса юаня - это типичный двойной стандарт.

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай ответственно подходит к формированию обменного курса юаня. Китай, следуя своим обещаниям, сделанным на саммите лидеров Группы двадцати, не использовал и не будет использовать обменный курс в качестве инструмента для разрешения торговых споров. Китаю нет необходимости "манипулировать обменным курсом, чтобы получить несправедливое конкурентное преимущество".

Конкурентные преимущества Китая достигаются вовсе не за счет манипулирования обменным курсом. Китай имеет самую полную производственную цепочку в мире, и его цепочка поставок имеет очевидные преимущества. Для многих американских импортеров китайские товары незаменимы. В первом полугодии этого года экспорт Китая в Соединенные Штаты сократился на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт из Соединенных Штатов сократился на 25,7 процента. Разница между импортом и экспортом отражает незаменимость китайских товаров.

С другой стороны, обвинения в "манипулировании обменным курсом" не соответствуют реальным потребностям китайской экономики от быстрого роста до качественного развития. В настоящее время рост экономики Китая перешел на внутреннее потребление. В первом полугодии внутреннее потребление обеспечило экономический рост более чем на 60 процентов. Вклад чистого экспорта в экономический рост Китая был очень ограниченным. Китаю не стоит снижать обменный курс для увеличения экспорта, рискуя потерять доверие международного сообщества. Более того, искусственное снижение обменного курса китайского юаня не способствует трансформации и модернизации китайских предприятий и повышению их конкурентоспособности на рынке, это также может повлиять на доверие к рынку и не способствует финансовой стабильности.

Резкая девальвация юаня не отвечает собственным интересам Китая. Попытка США утверждать обратное - это просто бессмыслица, и она не только не сможет достичь цели подавления китайской экономики, но и нанесет ущерб репутации США в международном сообществе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атамбаева поместили в СИЗО
Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией
Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone