Доказательство силы: в Китае оценили ударный беспилотник РФ "Охотник"

Китайские СМИ по достоинству оценили первый полет российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Как говорится в публикации Sohu, перевод которой предоставляет ИноСМИ, тяжелый российский дрон "Охотник" доказал, что Россия является страной с сильнейшей военной промышленностью и давно изучает возможность совместного использования в воздушном бою пилотируемых самолетов и БПЛА.

В материале отмечается, что новый российский дрон летал больше 20 минут и благополучно приземлился. Внимание читателей обращается на тот факт, что бомбовая нагрузка "Охотника" оценивается в восемь тонн, а это больше, чем у легких истребителей J-10 и F-16. При этом российский аппарат, созданный по схеме "летающее крыло" имеет более эффективные характеристики "невидимости", чем, например, китайский истребитель J-20.

Sohu пишет, что совместное использование дронов и пилотируемых самолетов повышает маневренность в боевых условиях, а Россия как раз обладает подходящим для подобного вида боя тандемом: стелс-истребителем Су-57 и стелс-беспилотником "Охотник". Но поскольку характеристики "невидимости" у Су-57 хуже, чем у дрона, выполнение миссий совместно с "Охотником" увеличит потенциал противостояния стелс-истребителям противника.

"Появление БПЛА "Охотник" говорит о том, что в области беспилотников и стелс-технологий страна все еще находится в первом эшелоне", - резюмирует Sohu.