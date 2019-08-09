Джонсон поручил упростить получение британских виз учеными

Власти Великобритании намерены упростить процедуру получения виз для ученых со всего мира. К этому призвал британский премьер Борис Джонсон.

По словам главы правительства, облегченные правила получения виз, которые должны заработать в конце года, будут способствовать закреплению за Великобританией статуса "научной супердержавы". "Наши собственные изобретения простираются от скромного велосипеда до лампочки", - напомнил премьер в Facebook.

Соединенное Королевство таким образом намерено привлечь в страну больше специалистов. "Мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира", - сказал Джонсон. Он подчеркнул, что Британия гордится своей историей изобретений и открытий и должна продолжать лидировать "в продвижении знаний".