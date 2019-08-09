Гигантский питон спустился с потолка в ванной и напугал детей

В австралийском Брисбене 1,5-метровый питон спустился с потолка в ванной, умудрившись проникнуть сквозь отверстие для лампочки светильника.

В этот момент в ванной находились дети хозяев дома, который чистили зубы. Рептилия сильно напугала малышей, которые сумели сбежать из ванной, сообщает Daily Mirror.

Взрослые закрыли дверь в ванной и вызвали специалиста службы спасения. Ловец змей Брайс Локетт сказал, что в дом проник ковровый питон. "Ковровые питоны ведут ночной образ жизни и хладнокровны, поэтому этот, должно быть, соскользнул вниз, чтобы насладиться теплом лампы - они безвредны, но им не нравится, когда их беспокоят", - сказал Ловетт.

По его словам, в Австралии на крыше каждого третьего дома скрывается змея, однако за годы работы он не видел, чтобы рептилии спускались в здания с потолка.

Снимки, сделанные специалистом, вызвали бурную реакцию в интернете, пользователи были шокированы, комментируя неожиданное вторжение питона в ванную. Змея была в конечном счете выпущена в соседний ручей после того, как Брайс убрал питона из дома.

Отметим, что в прошлом году британец случайно схватил руками питона длиною 2,5 метра, приняв его за изоляцию в своей ванной комнате. Слепой 60-летний британец Стюарт Сондерс услышал грохот в ванной и направился туда, подумав, что обрушилась монтажная пена, которой ему за несколько дней до этого заделывали отверстия в ванной. Он нашел то, что считал пеной, и попытался поднять ее несколько раз, чтобы сдвинуть. К счастью, в комнату в этот момент ворвался сотрудник социальной службы и увел Сондерса. Позже выяснилось, что массивная, сбежавшая от соседа, змея пробралась в дом через унитаз.