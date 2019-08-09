Грозный зенитный ракетный "Викинг" стал еще мощнее

Российский комплекс противовоздушной обороны 9К317Э "Викинг", являющийся экспортной версией "Бук-M3", лишь совсем недавно был впервые представлен широкой общественности. Эта новинка отечественного военно-промышленного комплекса в настоящее время считается одной из лучших систем ПВО в мире.

Однако конструкторы не стоят на месте, и в этом году на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" была рассекречена пусковая установка 9А383Э. Она предназначена для транспортировки и применения зенитных управляемых ракет 9М83МЭ, ранее использовавшихся в более тяжелых ЗРК С-300В.

Боевая машина создана на гусеничном шасси, аналогичном тем, что имеются в системах "Бук" - "Викинг". По данным разработчиков, дальность поражения аэродинамических целей (самолеты стратегической и тактической авиации, беспилотники, вертолеты и др.) может достигать 100 км, а высота - 30 км.

Баллистические ракеты сбиваются на дистанции до 40 км и высотах до 25 км соответственно. При этом на одну цель одновременно наводятся до двух ракет одновременно. Их старт осуществляется вертикально.

Общее же количество 9М83МЭ на одной пусковой установке - 4 штуки.

Продолжительность подготовки ракет к применению - всего 7,5 секунд. Интервал между запусками - 1,5 секунды.

Масса пусковой установки с ракетами - 50 тонн. Максимальная скорость передвижения - 60 км/ч. Запас хода - 500 км. При этом еще остается топливо на 6 часов работы. Боевой расчет - 2 человека.