Как старый танк Т-55 превратили в бронированную "Молнию"

К началу ХХI века в сербской армии еще находились более 700 средних танков Т-55. С созданные почти 50 лет назад, они сильно устарели. Поэтому командование вооруженными силами решило от них избавиться.

При этом планировалось, что часть данной техники будет переделана в вспомогательные машины различного назначения. Некоторое количество планировалось продать за рубеж.

В 2004 году в Белграде на базе "пятьдесят пятого" была разработана ВИУ-55 "Молния", которая могла использоваться в инженерных целях, а также в качестве тяжелого бронетранспортера или как эвакуатора танков с поля боя.

Лишенное башни шасси получило бронированную надстройку, бульдозерный отвал и различное специальное оборудование. Экипаж состоит из двух человек, дополнительно возможна перевозка еще шестерых военнослужащих.

В качестве вооружения используются открыто устанавливаемые 7,62-мм пулемет и 30-мм автоматический гранатомет. Предусмотрен монтаж боевого модуля с 30-мм автоматическим орудием и противотанковыми управляемыми ракетами.

Хотя мощность двигателя повышена до 780 л.с., максимальная скорость передвижения по шоссе осталась такой же, как и у Т-55 – 50 км/ч. Запас хода по топливу - 545 км.

Планировалось, что будет переоборудовано более двух сотен таких машин. Однако, по всей видимости, решили ограничиться выпуском сравнительно небольшой партии.

В настоящее время ВИУ-55 также предлагается на экспорт, пока о каких-либо заключенных сделках не сообщалось.