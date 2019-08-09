Как старый танк Т-55 превратили в бронированную "Молнию"

При этом планировалось, что часть данной техники будет переделана в вспомогательные машины различного назначения. Некоторое количество планировалось продать за рубеж.
В 2004 году в Белграде на базе "пятьдесят пятого" была разработана ВИУ-55 "Молния", которая могла использоваться в инженерных целях, а также в качестве тяжелого бронетранспортера или как эвакуатора танков с поля боя.
Лишенное башни шасси получило бронированную надстройку, бульдозерный отвал и различное специальное оборудование. Экипаж состоит из двух человек, дополнительно возможна перевозка еще шестерых военнослужащих.
В качестве вооружения используются открыто устанавливаемые 7,62-мм пулемет и 30-мм автоматический гранатомет. Предусмотрен монтаж боевого модуля с 30-мм автоматическим орудием и противотанковыми управляемыми ракетами.
Хотя мощность двигателя повышена до 780 л.с., максимальная скорость передвижения по шоссе осталась такой же, как и у Т-55 – 50 км/ч. Запас хода по топливу - 545 км.
Планировалось, что будет переоборудовано более двух сотен таких машин. Однако, по всей видимости, решили ограничиться выпуском сравнительно небольшой партии.
В настоящее время ВИУ-55 также предлагается на экспорт, пока о каких-либо заключенных сделках не сообщалось.
T55 engineering veichel @Ninja998998 @I30mki @VinodDX9 pic.twitter.com/5SP77rkcOS— ZOKA (@Zola_200) August 8, 2019