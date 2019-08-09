Команда лечащихся от наркозависимости обыграла в футбол власти Норвегии

Норвежское правительство потерпело разгромное поражение в четверг, но оно случилось на футбольном поле, а не в парламенте. Команда выздоравливающих наркоманов победила сборную высокопоставленных чиновников со счетом 7-0 в товарищеском футбольном матче, сообщает Reuters.

Все началось с того, что министр труда и социальной интеграции Норвегии Анникен Хогли пригласила команду излечивающихся наркоманов из южного города Фредрикстад, которая недавно выиграла национальный турнир среди своих собратьев по несчастью, сыграть матч со сборной правительства премьер-министра Эрмы Сольберг. Соперники чиновников быстро открыли счет и полностью доминировали на поле.

Уже позже Рене Кристиансен, выздоравливающий наркоман, игравший нападающего, который открыл счет в матче, пошутил, что его следующей целью будет получение работы в правительстве Сольберг.

"Я отсидел в тюрьме семь лет и прожил тяжелую жизнь, но сейчас у меня все хорошо, поэтому это доказывает, что все в этом мире возможно", - сказал Кристиансен в интервью телекомпании TV2.