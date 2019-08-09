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Рубрика: В мире

Маттео Сальвини призвал к досрочным выборам в Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов в государстве. По его мнению, это необходимо из-за отсутствия парламентского большинства.

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
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Как отметил Сальвини, это стало очевидным, после голосования по проекту строительства скоростной железной дороги Турин-Лион. "Мы должны быстро вернуть голос избирателям", - подчеркнул глава итальянского МИД. Две входящие в коалицию партии слишком часто вступают в противоречия, отметил Сальвини.

Политик добавил, что парламент может быть созван на следующей неделе для проведения необходимых процедур, передает Reuters.

Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте фактически возложил ответственность за начавшийся политический кризис на лидера партии "Лига". "Не министру внутренних дел созывать палаты парламента и определять сроки политического кризиса", - заявил глава правительства.

Кстати

Лидер партии "Лига" - самый яркий и популярный на сегодня политик в Италии. Ранее он признался, что считает антироссийские санкции бессмысленными.

В мире Европа Италия
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