Минск выступает за равные условия хозяйствования и единые рынки

На необходимость активизировать работу по формированию равных условий хозяйствования и единых рынков обратил особое внимание белорусский премьер. Сергей Румас выступил 9 августа на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает БЕЛТА.

Признав, что определенная работа уже ведется и партнеры стараются принимать решения национального уровня "с оглядкой на обязательства в ЕАЭС", оратор обратил внимание участников встречи, что продолжают поступать запросы предприятий и организаций по особенностям работы на рынках стран союза, доступу к госзакупкам, таможенно-тарифным мерам. Все это, по его словам, "требует своего дальнейшего рассмотрения и решения с учетом норм Договора о ЕАЭС".

Премьер напомнил, в частности, что в марте текущего года вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Именно оно должно обеспечить прозрачность товарных потоков и пресечь распространение контрафакта. При этом внедрение средств идентификации не должно стать еще одним инструментом сдерживания для внутренней торговли, полагают в Минске. "Поэтому белорусская сторона выступает за взвешенность и последовательность принимаемых по данным вопросам решений. Считаем, что наибольший эффект от реализации соглашения будет достигаться, когда в процессе идентификации товарных потоков будут участвовать все государства-члены", - подчеркнул Румас.

Еще одна важной задачей премьер назвал принятие мер по скорейшему переходу к согласованной, а в перспективе и к единой промышленной и агропромышленной политике. Сотрудничество в промышленности и АПК, убежден он, "позволит выйти на новые инновационные проекты в ЕАЭС, значительно нарастить объемы выпуска конкурентной высокотехнологичной продукции, содействовать реализации программ импортозамещения".

Следует продолжить, добавил оратор, системную работу и по формированию единых рынков союза. И хотя процесс создания энергетических рынков запущен, неурегулированным остается важнейший для белорусской стороны вопрос формирования хозяйствующими субъектами тарифов на транспортировку газа. Как известно, через пять лет должен быть сформирован единый транспортный рынок. Румас обратил внимание, что и в этой сфере не ликвидированы свои "узкие места". Медленно, в частности, по его словам, осуществляется реализация программы развития каботажных перевозок.

В повестку дня встречи в Кыргызстане был включен и вопрос о формировании общего финансового рынка. По мнению белорусской стороны, финансовый рынок должен быть полноценным и действительно свободным, обеспечивающим реальную конкурентоспособность и равенство условий для участников экономических отношений внутри союз, констатировал Румас.

На полях Евразийского межправительственного совета, сообщает агентство, состоялась встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В культурном центре "Рух Ордо" с белорусской стороны во встрече также участвовали вице-премьер Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко и замминистра финансов Дмитрий Кийко.