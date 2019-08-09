Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков"

Случилось долгожданное: британская телерадиокомпания BBC объявила дату старта пятого сезона "Острых козырьков" (Peaky Blinders), остросюжетной гангстерской драмы об обитателях межвоенного Бирмингема. Показ первого эпизода намечен на 25 августа. Скорее всего, график показов останется прежним - одна серия в неделю, по воскресеньям, чтобы добиться максимальной широты охвата зрительской аудитории.

He is back. #PeakyBlinders Series 5 will premiere on @bbcone on Sunday 25th August at 9pm.



Photo by @RobertViglasky pic.twitter.com/l9nURP1VGe — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) August 8, 2019

Тем временем создатели сериала составили и опубликовали подборку самых выдающихся музыкальных произведений, звучащих в шоу (а их и правда немало):

Like #PeakyBlinders? We've made a mix of all of the best music from the show.



Listen on @BBCSounds 🎧https://t.co/tSIbrG4Vie — BBC One (@BBCOne) August 9, 2019

Кроме того, в преддверии нового сезона было выложено несколько новых фотографий, которыми поделилось с общественностью издание Radio Times.

Трейлер пятого сезона "Острых козырьков" вы можете посмотреть здесь.