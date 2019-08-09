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Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков"

Новости
    09.08.2019, 14:12
Текст:   Олег Усков

Случилось долгожданное: британская телерадиокомпания BBC объявила дату старта пятого сезона "Острых козырьков" (Peaky Blinders), остросюжетной гангстерской драмы об обитателях межвоенного Бирмингема. Показ первого эпизода намечен на 25 августа. Скорее всего, график показов останется прежним - одна серия в неделю, по воскресеньям, чтобы добиться максимальной широты охвата зрительской аудитории.

Тем временем создатели сериала составили и опубликовали подборку самых выдающихся музыкальных произведений, звучащих в шоу (а их и правда немало):

Кроме того, в преддверии нового сезона было выложено несколько новых фотографий, которыми поделилось с общественностью издание Radio Times.

Трейлер пятого сезона "Острых козырьков" вы можете посмотреть здесь.

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