Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"

Российские военнослужащие заняли первое и второе место в индивидуальной гонке "Танкового биатлона" на Армейских международных играх - 2019. Третье место досталось танкистам из Китая.

Золото завоевал экипаж Т-72Б3 в составе в составе командира танка Михаила Жилина, механика - водителя Ивана Осеева и наводчика - оператора Бато Цыдыпова.

По данным Минобороны, экипаж-победитель поразил 100 процентов мишеней, установил рекорд скорости - 78 км/ч и показал лучшее время чемпионата - 17 минут 30 секунд. Серебряные награды с результатом 18 минут 55 секунд завоевал другой российский экипаж: командира танка Константин Вертунов, наводчика – оператор Илья Ишимов и механик-водитель Игорь Шиленин. Бронза досталась военнослужащим КНР, которые на танке Type-96B показали результат 18 минут 57 секунд.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, победители в индивидуальном турнире будут награждены ценными призами. За первое место полагается автомобиль УАЗ "Патриот", за второе - LADA Granta, а за третье - мотоциклы "Минск".

Теперь танкистам предстоит проявить себя в командных соревнованиях и побороться за главный кубок турнира. Полуфинальные эстафеты "Танкового биатлона" пройдут на полигоне Алабино. 10 августа в 11:00 по московскому времени стартуют танкисты Китая, Казахстана, Азербайджана и Сербии. 11 августа вступят в борьбу военнослужащие Мьянмы, Уганды, Вьетнама и Таджикистана. 12 августа выступают Россия, Монголия, Беларусь и Венесуэла. Завершатся полуфинальные эстафеты 13 августа заездом танкистов Лаоса, Узбекистана, Кубы и Кувейта.