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09.08.2019,  
12:28
Текст:  Алексей Брусилов

Редкие фото: Т-90А с включенной противоракетной защитой замечен в Сирии

Основные боевые танки российского производства Т-90А, находящиеся в сирийских сухопутных войсках, продолжают принимать участие в боях против террористов.

Особенностью этих боевых машин является то, что на них установлен комплекс оптико-электронного подавления "Штора", который позволяет им быть практически неуязвимыми для противотанковых ракет второго поколения.

В передней части башни, по сторонам от 125-мм орудия, смонтированы специальные прожекторы, прозванные в СМИ "красными глазами". Они создают мощные непроницаемые помехи различному высокоточному оружию впереди на дистанции до 2500 м и по фронту шириной около 840 м.

Также такие системы могут препятствовать работе лазерных прицелов-дальномеров, имеющихся на танках и других бронемашинах.

Фото: Алексей Моисеев
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В темное время суток эти прожекторы служат не только для защиты, но и дают подсветку установленным инфракрасным приборам ночного видения, что мы и видим на фотографиях.

Удачное применение Т-90 с такими комплексами противоракетной защиты в Сирии произвело большое впечатление на военных разных стран. Некоторые из них, ранее закупавшие "девяностые" без "Штор", решили устанавливать их на своей технике.

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