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09.08.2019 16:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборах в Мосгордуму

Текст: Юрий Политов

Центризбирком оставил в силе решение нижестоящих комиссий об отказе в регистрации на выборах в столичный парламент Анастасии Брюхановой, которая баллотировалась по округу №42.

Жалобу Анастасии Брюхановой в пятницу сначала подробно рассмотрела рабочая группа ЦИК, а окончательное решение об отказе было принято на заседании ведомства.

Фото: Vesti.ru
Откуда у незарегистрированных кандидатов подписи умерших людей

После перепроверки рабочая группа ЦИК засчитала в пользу кандидата 138 подписей, ранее отбракованных на уровне окружной комиссии по разным основаниям. В частности, Брюхановой вернули 30 подписей, забракованных из-за технической ошибки нотариуса.

Вернули и те подписи, которые первоначально браковали из-за помарок в листах и особенностей изменения нумерации домов, рассказал член ЦИК Сергей Сироткин. "Мы перелопатили 12 папок подписей. И постарались все, где хоть малейшее сомнение было, зачесть в пользу кандидата", - подчеркнул он.

С учетом этого для регистрации Анастасии Брюхановой не доставало 227 подписей.

Было и еще одно обстоятельство - в справке о доходах и имуществе кандидата за рубежом отсутствовал четвертый раздел. "Справка выполнена не по форме, которая утверждена приказом президента", - заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, что, по его словам, является отдельным основанием для недопуска кандидата на выборы. "Отсутствие этой справки делает невозможным регистрацию любого кандидата", - подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

Сама Анастасия Брюханова назвала "абсолютно хаотичными" выводы почерковедов, которые забраковали часть подписей на уровне окружной комиссии, что, по ее словам, "подтвердила независимая экспертиза". "Мы не можем принимать эту экспертизу, поскольку она была сделана на основе копий", - заявила, со своей стороны, Элла Памфилова. По ее словам, профессиональные почерковеды работают только с оригиналами подписных листов.

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