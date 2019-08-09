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09.08.2019 13:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Единая Россия" предложила определить в городах места для митингов

Текст: Татьяна Замахина

Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова. Кроме того, такие площадки должны быть определены в других городах. Об этом заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов. Кроме того, он не исключил прекращения работы в РФ иностранных СМИ, вмешивающихся в дела страны.

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Есть предложение рассмотреть вопрос о проведении массовых митингов, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте, рассказал парламентарий.

- В той же Москве это может быть проспект Сахарова, куда не только будут выходить те, кто сегодня выходит на улицу, но и представители других политических партий, объединений и каких-то общественных организаций, - сказал Неверов.

Кроме того, "единороссы" считают, что такие места должны появиться не только в Москве, но и в других крупных городах России.

- Поэтому будем предлагать рассмотреть такие площадки, - заявил он. - Они не должны быть, условно, где-то на задворках, куда неудобно людям добираться. Они должны быть в нормальном месте логистики, где могут люди приехать, но самое важное - где можно обеспечить вопросы безопасности.

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Неверов пояснил, что такая норма может быть прописана в нормативных актах регионов. А на федеральном уровне может появиться рамочный закон на эту тему - о том, что в каждом субъекте определяется место проведения публичных мероприятий.

Вице-спикер Госдумы также подтвердил, что фракция "Единая Россия" поддерживает предложение представителей других фракций по вопросу необходимости расследования вмешательства во внутренние дела РФ извне. Он отметил, что в ближайшее время это будет обсуждаться в нижней палате. Госдума создаст комиссию по выработке мер противодействия вмешательству.

В перспективе, по его словам, не исключено прекращение работы в РФ иностранных СМИ, вмешивающихся в дела страны - в частности, путем публикаций в связи с недавними несанкционированными митингами в Москве.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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