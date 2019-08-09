ФСИН проведет турнир по мастерству вождения автозаков в Москве

Водители различных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из более чем десяти российских регионов 10 августа в столице примут участие в масштабном турнире по мастерству вождения автомобилей для перевозки заключенных, также называемых автозаками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

По данным ведомства, мероприятие пройдет на базе управления конвоирования столичного УФСИН, дислоцированного в Капотне.

В ходе соревнований водители структур ФСИН будут демонстрировать навыки маневрирования между препятствиями в условиях города, а также знание правил дорожного движения и навыки стрельбы.

Отмечается, что подобный турнир проводится уже третий год подряд. Мероприятие приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.