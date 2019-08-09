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09.08.2019 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве закрыли парки в ожидании сильных ливней и ветра

Текст: Ирина Огилько

Ожидаемый "погодный коллапс" принес не так много неприятностей Москве, как это прогнозировали синоптики. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, стихия не повлияла на работу городских служб.

Отмечается, что из-за прогноза заранее все силы предприятий комплекса были приведены в боевую готовность, были включены все резервные силы, чтобы водосточная система города сработала исправно во время сильных ливней в ночь с 8 на 9 августа.

Фото: iStock
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- Городские власти и службы МЧС информировали населения всеми возможными информационными источниками: ТВ, радио, смс-сообщения, городские системы звуковой информации, - рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков. - Но прогнозы не все оправдались, так выпало вместо ожидаемых 20 мм всего 14 мм осадков, а ветер на территории Москвы достигал 17 м/с. Вместе с тем порывами ветра были повалены 27 деревьев, повреждены 3 автомобиля. По прогнозам, в течение дня дождь стихнет, а порывы ветра могут усилиться, и будут достигать 25 м/с. В связи с этим принято необходимое решение сократить количество посетителей в парках, скверах. Мы убедительно просим гостей города и горожан быть предельно внимательными, не парковать автомобили под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, не оставлять одних детей без присмотра.

Бирюков призвал москвичей относиться внимательнее к себе и окружающим, а также к ситуации, которая происходит вокруг. Стихия, по словам чиновника, еще не покинула город.

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