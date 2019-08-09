Атомный крейсер "Омск" вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".

- По докладу командира подводного крейсера капитана 1 ранга Дениса Шарыпова материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Глава штаба Подводных сил флота контр-адмирал Эдуард Михайлов поздравил личный состав "Омскк" с возвращением в родную базу и по традиции вручил командиру крейсера жареного поросенка.

Напомним, 29 июня "Омск" в рамках V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке передали Тихоокеанскому флоту. Тогда судно выполнило несколько тестовых задач в Японском море, в том числе погружение на глубину.