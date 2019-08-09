Пять жителей Якутии пожаловались на плохое самочувствие из-за дыма

У пяти жителей Якутии из-за дыма от лесных пожаров появились проблемы со здоровьем. Граждане обратились за медицинской помощью. Четверо из них только за последние сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как определили медики, плохое самочувствие людей не связано с отравлениями угарным газом.

В то же время, согласно последнему исследованию 45 проб атмосферного воздуха, которое было проведено 8 августа, в одном из населенных пунктов республики превышена предельно-допустимая концентрация оксида углерода. Это поселок Батагай Верхоянского района.

Лабораторный контроль ведется постоянно. О текущем состоянии атмосферного воздуха граждане могут узнать на сайте управления.