Приморец рассказал, как поймал первого в России сельдяного короля

Житель Приморского края Владимир Тарасов рассказал о том, как именно ему удалось поймать сельдяного короля - редкую глубоководную рыбу, которую ранее в России не встречали.

Ремень-рыба была обнаружена 5 августа в бухте Паллада на косе Назмимова в Хасанском районе Приморья - ее выбросило на пляж. Очевидцев было немало, но, по словам Владимира Тарасова, никто из отдыхающих не решался к ней подойти.

Вид у рыбы был ужасающий, люди боялись, что она может оказаться ядовитой. Маленькая девочка даже закричала, испугавшись "морского монстра". Тогда Тарасов взял сельдяного короля за хвост и оттащил подальше от отдыхающих.

"Глаза, как у ящерицы - двигаются... Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел, наверное, какой-то разум у рыбы есть", - рассказал он агентству РИА Новости.

Очевидцы все-таки сбежались для того, чтобы посмотреть на диковинное создание. Особое внимание привлекли красные усы сельдяного короля. Сообщается, что их длина была около 70 сантиметров.

"На ощупь - даже не знаю, с чем сравнить, первый раз такие вижу, - делится впечатлениями Тарасов. - Концы усов интересные по форме: как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно 2,7 метра, весом около 5-6 килограммов. Чешуи, как у обычной рыбы, у нее нет, может быть, какой-то налет... Она в воде вся светится, как зеркало. Рот - как у селедки, зубов нет. И такое чувство, что рыба без головы… Плавник как хвост, а хвоста как такового нет, просто меч".

По его словам, рыбу периодически опускали в воду. Минут 15 продолжалась "фотосессия" - всем хотелось запечатлеть уникальное событие. Со стороны очевидцев звучали предложения "пожарить и съесть рыбу". К счастью, ее отпустили в море.

"Мы на глубину ее выпустили, это малек... Взрослые достигают длины до 10-11 метров и весом под 250 килограммов. Может, где-то его мама-папа были рядом", - сказал Тарасов и добавил, что в случае повторения такой ситуации он вновь выпустит сельдяного короля в море.