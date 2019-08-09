Военные учения на Сахалине прошли в штормовых условиях

Учения российской армии с боевой стрельбой прошли на востоке Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Погода усложнила задачу участникам учений. Действия по ликвидации мобильных группировок противника в островной зоне им пришлось отрабатывать в штормовых условиях.

На выполнение учебно-боевых задач были направлены более тысячи военнослужащих. Также в учениях задействовали около 300 единиц боевой техники: танки Т-72, самоходные пушки "Гиацинт-С", крупнокалиберные пулеметы "Корд", самоходные зенитные установки "Шилка".