Четыре самолета не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана

Из-за тумана в Уфе не сели четыре самолета: их направили в другие авиаузлы. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 9 августа в Уфе наблюдался сильный туман. В итоге самолеты, выполнявшие рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула, были вынужденно направлены на запасные аэродромы Екатеринбурга и Казани. Совершить посадку в Уфе им не позволили метеоминимумы экипажей – минимальный показатель видимости и нижней границы облаков, при которых разрешается осуществлять посадку или взлет.

Из-за ограниченной видимости на полтора часа задержали рейс авиакомпании "Ямал" в Ноябрьск. Также, судя по онлайн табло аэропорта Уфа, на несколько часов задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а рейс в Стамбул - отменен. Остальные рейсы выполняются по расписанию.