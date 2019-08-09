В Нижегородской области открыли мемориальную доску выдающемуся главврачу

На территории Борской центральной районной больницы в Нижегородской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Семену Гурвичу - бывшему главврачу этого медицинского учреждения.

Семен Лазаревич - участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Трудового Красного знамени, отличник здравоохранения, он возглавлял ЦРБ с 1968-го по 1984 год.

Мемориальную доску открыли глава администрации городского округа город Бор Александр Киселев, главврач Борской ЦРБ Александр Смирнов и сын выдающегося медика - Виктор Гурвич.

Семен Гурвич ушел из жизни 12 лет назад. Он успел вылечить тысячи людей, обучить сотню специалистов. Его сын Виктор и внучка Елена продолжают семейную врачебную династию.