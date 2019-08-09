В Нижегородской области в двух ДТП пострадали 12 человек

Сегодня ночью в Городецком районе Нижегородской области водитель въехал в группу молодых людей, стоявших у обочины, в результате чего пострадали семь человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, дорожное происшествие случилось около 02.30 на третьем километре подъезда к поселку Турбазы от автодороги Белая - Федурино - Вороново - Соболиха. 21-летний водитель на отечественном автомобиле не справился с управлением и выехал на левую обочину, где у припаркованной машины стояла группа молодежи в возрасте 21 - 23 лет. Они получили травмы различной степени тяжести, два человека госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

Еще одно серьезное ДТП произошло накануне вечером в Лысковском районе. Около 21.15 на 529-м километре автодороги Москва-Уфа водитель микроавтобуса врезался в фуру. В результате пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Двое из пострадавших госпитализированы. Как сообщает ТАСС, микроавтобус был экскурсионным, в нем ехали туристы из села Дивеево, где располагается Серафимо-Дивеевский женский монастырь, являющийся одним из популярных мест у паломников.