В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

В Бузулукском районе Оренбуржья в дорожной аварии погибли четыре человека.

Авария случилась 8 августа на федеральной трассе М5-Урал.

По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции? 70-летний водитель автомобиля Chery Tiggo ехал со стороны Самары в Оренбург и не справился с управлением. Он съехал в кювет. Ехавшие в автомобиле семилетний ребенок, 44-летний пассажир и сам водитель авто скончались на месте происшествия. Девятилетний мальчик позже скончался в больнице, куда его доставили медики.