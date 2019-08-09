В красноярском главном управлении МВД прошли обыски

В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, обыски прошли по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Высокопоставленного полицейского подозревают в мошенничестве и коррупции.

Собеседник отметил, что это плановая чистка рядов МВД от недобросовестных сотрудников и инициирована она в отношении правоохранителей "прошлых лет". По его словам, мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ и собственной безопасности краевого МВД.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники сообщает, что дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела. Как сообщает РИА Новости, региональные полицейские начали проверку после обысков в краевом управлении. В ведомстве отметили, что сотрудник отстранен от занимаемой должности на время ее проведения.