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09.08.2019 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе семья держала в рабстве бездомную женщину

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Семья из города Мариинска обвиняется в использовании рабского труда. Мать и сын несколько месяцев насильно удерживали у себя кемеровчанку без определенного места жительства.

По версии следствия, 21-летнюю женщину они привезли из областного центра к себе в частный дом летом 2015 года. Договорившись с ней о помощи по хозяйству, пообещали кормить и одевать. При этом мобильный телефон и документы у домработницы отобрали. А потом ее жизнь превратилась в ад. Чуть что, попечители сыпали оскорблениями. Избивали за разные провинности и работу, сделанную, по их мнению, плохо. Однажды хозяйка нанесла прислуге, отказавшейся колоть дрова, резаные раны на предплечья и ягодицы. Спать рабыне приходилось на грязном полу, в итоге она подхватила инфекционное заболевание.

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Попросить о помощи было невозможно: на улицу жертву выводили строго под присмотром, в халате и тапочках. Лишь в ноябре 2015-го женщине удалось пожаловаться соседям, которые и обратились в полицию.

Оперативники освободили узницу, а ее хозяева скрылись. Их задержали только в марте нынешнего года на территории Иркутской области, доставили в Кузбасс и арестовали.

- Уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Мариинска и ее 27-летнего сына возбудили по части второй статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда, с применением насилия, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего), и части второй статьи 117 УК РФ (истязания, совершенные группой лиц), - уточнили в пресс-службе СУ СК по региону. - Расследование завершено, дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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