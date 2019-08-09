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09.08.2019 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске после укуса клеща умер друг фронтмена "Ногу свело!"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирске умер Владислав Лабецкий, друг лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Лабецкий работал в IT-компании в Академгородке и был администратором сайта музыкального коллектива.

"Сегодня пришла неожиданная ужасная новость - не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого, - написал в соцсети "ВКонтакте" Максим Покровский. - Он был не только преданным поклонником группы, очень бережно на протяжении многих лет собирая архив, который мы использовали при создании сериала "30/30. 30 лет за 30 недель", но и нашим настоящим другом, исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов прийти на помощь… Этой осенью он собирался приехать к нам в гости в Нью-Йорк, мы хотели погулять... Покойся с миром, наш дорогой...".

Знакомые Влада сообщили, что в середине июня его укусил клещ на одной из тропинок в Академгородке, ведущих на дачи. Анализ показал, что насекомое было переносчиком энцефалита и боррелиоза. Владу Лабецкому ввели иммуноглобулин, однако это не помогло. Он умер в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита.

Общество Утраты Культура Музыка Рок Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Опасно: клещи
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