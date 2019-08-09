Под Петербургом у коммерсанта изъяли незаконный арсенал оружия

Более трех тысяч патронов и охотничье оружие изъяли полицейские у местного жителя в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, владельцем незарегистрированного арсенала оказался 65-летний предприниматель, проживающий в деревне Кошкино и являющийся подозреваемым в рамках уголовного дела по мошенничеству.

Сотрудники полиции пришли к бизнесмену 8 августа для проведения обыска.

В результате в доме фигуранта дела, а также в подсобных строениях были обнаружены четыре ружья, охотничий карабин, около трех тысяч патронов и несколько предметов, предварительно определенные как взрывпакеты.

Все обнаруженное, хранившееся у предпринимателя без соответствующего разрешения, было изъято и направлено на экспертизу. Сейчас время владелец оружия находится под подпиской о невыезде. В связи с опасной находкой принимается решение о возбуждении еще одного уголовного дела.