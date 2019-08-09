Североморцы начали противолодочное учение в международных водах

Две корабельные группы Северного флота начали масштабные учения противолодочных сил на границе Баренцева и Норвежского морей. Учения проходят в международных водах.

Как сообщил в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, их цель - нейтрализация угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне. А искать субмарины "неприятеля" в тесной связке будут малые противолодочные корабли "Брест", "Снежногорск", "Юнга" и "Онега".

В своих операциях экипажи кораблей будут взаимодействовать также с самолетами Ил-38, Ту-142 и подводными лодками Северного флота. Они должны обнаружить, следить за субмаринами, принудить их к всплытию и противодействовать возможной атаке. Конечная задача - уничтожение подлодки условного противника.

На завершающих этапах учения экипажи малых противолодочных кораблей и самолетов применят морское оружие: проведут торпедные стрельбы и бомбометание.

Учения продлятся несколько дней. Отдельные районы, где они состоятся, закрыты для гражданского судоходства.