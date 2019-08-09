Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.08.2019,  
13:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Североморцы начали противолодочное учение в международных водах

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Две корабельные группы Северного флота начали масштабные учения противолодочных сил на границе Баренцева и Норвежского морей. Учения проходят в международных водах.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Корабли СФ отправились в поход по морям Северного Ледовитого океана

Как сообщил в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, их цель - нейтрализация угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне. А искать субмарины "неприятеля" в тесной связке будут малые противолодочные корабли "Брест", "Снежногорск", "Юнга" и "Онега".

В своих операциях экипажи кораблей будут взаимодействовать также с самолетами Ил-38, Ту-142 и подводными лодками Северного флота. Они должны обнаружить, следить за субмаринами, принудить их к всплытию и противодействовать возможной атаке. Конечная задача - уничтожение подлодки условного противника.

На завершающих этапах учения экипажи малых противолодочных кораблей и самолетов применят морское оружие: проведут торпедные стрельбы и бомбометание.

Учения продлятся несколько дней. Отдельные районы, где они состоятся, закрыты для гражданского судоходства.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии 08.08.2019
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит" 05.08.2019
Корабли СФ отправились в поход по морям Северного Ледовитого океана 05.08.2019
учения
Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети 05.08.2019
Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой 02.08.2019
корабли
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге 04.08.2019
БДК "Оленегорский горняк" вернется на Северный флот 31.07.2019