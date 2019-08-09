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09.08.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде офицер полиции погиб в дежурной части

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

40-летний капитан полиции погиб в помещении дежурной части ОМВД Московского района города Калининграда.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту гибели офицера. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко, сейчас на месте происшествия работает следственная группа, выясняются обстоятельства трагедии.

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Тело было обнаружено около 18.30 8 августа в служебном помещении на улице Киевской.

По предварительным данным, погибший капитан, оперативный дежурный отдела, в тот день не находился в дежурной смене. Для выяснения обстоятельств случившегося следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По факту гибели сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда проводится служебная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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