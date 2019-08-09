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09.08.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали третьего болельщика, напавшего на ОМОН

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Правоохранительные органы продолжают задержания нападавших на сотрудников ОМОНа, обеспечивавших соблюдение общественной безопасности во время проведения футбольного матча между командами "Зенит" и "Краснодар", который состоялся 3 августа на петербургском стадионе "Газпром-Арена".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, накануне был задержан мужчина 1991 года рождения, который попытался применить физическую силу по отношению к бойцу ОМОНа во время перерыва футбольного матча.

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Хотя нападавший не достиг цели, его усилий хватило для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что ранее правоохранители уже задержали двух жителей Санкт-Петербурга, напавших на бойцов батальона ОМОН во время злополучного футбольного матча. Тогда также были возбуждены дела по ст. 318 УК РФ, но в одном случае речь идет о нанесении вреда, представляющего опасность для здоровья потерпевшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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