В Петербурге задержали третьего болельщика, напавшего на ОМОН

Правоохранительные органы продолжают задержания нападавших на сотрудников ОМОНа, обеспечивавших соблюдение общественной безопасности во время проведения футбольного матча между командами "Зенит" и "Краснодар", который состоялся 3 августа на петербургском стадионе "Газпром-Арена".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, накануне был задержан мужчина 1991 года рождения, который попытался применить физическую силу по отношению к бойцу ОМОНа во время перерыва футбольного матча.

Хотя нападавший не достиг цели, его усилий хватило для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что ранее правоохранители уже задержали двух жителей Санкт-Петербурга, напавших на бойцов батальона ОМОН во время злополучного футбольного матча. Тогда также были возбуждены дела по ст. 318 УК РФ, но в одном случае речь идет о нанесении вреда, представляющего опасность для здоровья потерпевшего.