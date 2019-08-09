В Краснодаре вынужденно приземлился летевший в Грецию самолет

В аэропорту Краснодара совершил вынужденную посадку самолет Boeing-738 авиакомпании Nordwind, который летел из Омска на остров Крит (Греция) в город Ираклион. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

По данным компании-оператора, лайнер приземлился по техническим причинам - из-за неисправности. Что именно послужило поводом для вынужденной посадки, не сообщается.

Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

"Представителем авиакомпании было принято решение о замене воздушного судна, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар. - В связи с этим борт, запланированный на рейс в Шереметьево (в 3.20.), предоставили в качестве резервного лайнера. Он вылетел в Ираклион (Греция) в 5.43. Ожидается, что пассажиры, следующие в Шереметьево, будут отправлены до 15.00 часов".