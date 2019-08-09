Приставы рассказали, что пытаются пронести уральцы в здание суда

Более шести с половиной тысяч запрещенных предметов изъяли с начала года свердловские приставы у посетителей судов и прочих инстанций.

Из них 2812 единиц - это разного рода оружие. "Огнестрельного 255 единиц, газового и травматического - 337, холодного - 529", - рассказали в пресс-службе областного управления ФССП.

Были также боеприпасы, электрошокеры, взрывчатые вещества и так далее.

Например, сорокалетний житель Екатеринбурга в Октябрьский районный отдел принес в сумке штык-нож. На вопрос, откуда взялось оружие, ответить затруднился. Нарушителя передали в руки сотрудников полиции.