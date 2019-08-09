В Екатеринбурге упавший лифт насмерть придавил монтажника

В Екатеринбурге во время ремонтных работ в доме на улице Латвийской оборвался трос лифта, и кабина упала в шахту на находившегося там монтажника. В результате мужчина 1986 года рождения скончался на месте.

Как сообщает прокуратура Октябрьского района города, по факту ЧП началась доследственная проверка.

Надзорное ведомство оценит, как соблюдались требования законодательства об охране труда и производственной безопасности. В частности, предстоит установить, как часто в доме проводились техобслуживание и ремонт лифтового оборудования.