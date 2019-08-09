Стартовали Всемирные игры полицейских и пожарных

8 августа в городе Чэнду начались 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 10 тысяч человек из 79 стран и регионов мира, в том числе более 8 тысяч спортсменов. Соревнования пройдут с 8 по 18 августа и включают в себя 56 спортивных дисциплин. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".