Технология умного дома захватила рынок ухода за пожилыми жителями КНР

Всего за один юань или около 15 американских центов в день малоизвестная китайская корпорация реализует одну из самых амбициозных программ по уходу за престарелыми людьми в Китае.

Оснащенные блоком настройки, веб-камерой в паре с телевизором и "Xiaoyi", голосовым помощником, подобным Siri, клиенты получают доступ к телемедицине и системе SOS, а также платным услугам, включающим уборку номеров и доставку еды. Аренда маленького робота, который может позвонить в медицинский центр в ответ на устные призывы клиента о помощи, обойдется дополнительно в два юаня в день.

Запущенная всего четыре месяца назад система интеллектуального ухода Lanchuang уже обслуживает 220 тысяч пожилых клиентов в 16 городах, половина из которых находится в Шаньдуне, быстро стареющей провинции в восточном Китае, где базируется компания.

Проект, сообщает Reuters, рассчитан на 1,5 миллиона пользователей в этом году, 12 миллионов в следующем году и 30 миллионов к 2021 году.

Цель, уверяют в компании, состоит не в том, чтобы зарабатывать деньги на своих клиентах, некоторые из которых получают пенсии в несколько сотен юаней в месяц, а в том, чтобы снизить завышенные тарифы провайдеров автономных услуг. "Рынок услуг по уходу за пожилыми в Китае огромен, но эти услуги стоят слишком дорого", - заявил агентству генеральный директор компании Ли Либо.

В Китае проживает четверть миллиарда людей в возрасте 60 лет и старше, и к 2050 году эта цифра, по оценкам правительства, должна составить почти полмиллиарда человек, или 35 процентов населения.

Забота о стареющих родителях традиционно ложится на плечи детей, но в современном Китае, где политика в отношении одного ребенка была отменена только в 2016 году, сыну или дочери приходится присматривать, как минимум, за четырьмя стареющими людьми, включая не близких родственников. Часто дети переезжают в города далеко от родного дома.

Дома для престарелых и неходячих сейчас активно открываются во всем Китае, но они слишком дороги для большинства семей. Официальные опросы показывают, что три четверти пожилых граждан КНР предпочитают жить дома.