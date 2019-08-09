В Крыму назвали слова Эрдогана противоречащими отношениям с РФ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возвращении полуострова в состав России. По его словам, Крым будет жить и без признания Анкары.

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, передает РИА Новости. А глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует мнение жителей полуострова.

Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает Крым российским и считает приоритетом защиту прав крымских татар. Между тем три года назад турецкая делегация из почти 30 человек прилетела в столицу Крыма. Тогда появилась информация о желании представителей деловых кругов страны открыть в Крыму свое представительство.

Ранее сообщалось о желании Киева привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".