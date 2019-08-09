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Рубрика: Власть

В Крыму назвали слова Эрдогана противоречащими отношениям с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возвращении полуострова в состав России. По его словам, Крым будет жить и без признания Анкары.

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Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, передает РИА Новости. А глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует мнение жителей полуострова.

Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает Крым российским и считает приоритетом защиту прав крымских татар. Между тем три года назад турецкая делегация из почти 30 человек прилетела в столицу Крыма. Тогда появилась информация о желании представителей деловых кругов страны открыть в Крыму свое представительство.

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Ранее сообщалось о желании Киева привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Крым Присоединение Крыма к России
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