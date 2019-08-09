В Питтсбурге злоумышленник с ножом напал на двух женщин

В американском Питтсбурге неизвестный злоумышленник с ножом совершил нападение на двух женщин, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал TribLive. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая с ранением госпитализирована.

Полицейские задержали злоумышленника и сейчас пытаются выяснить его мотивы. Пока версия расовой или религиозной ненависти не является основной.

"По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия", - считает глава отдела по особо тяжким преступлениям городской полиции Виктор Джозеф.