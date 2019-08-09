Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.08.2019,  
18:25
Текст:  Руслан Мельников

В Сети появилось видео применения немецкой крылатой авиаракеты

В интернете опубликовано видео применения крылатой авиаракеты Taurus.

В ролике Бундесвера демонстрируется сброс ракеты, снятый снаружи и изнутри самолета, ее полет над морем и побережьем и попадание в цель. Мишень при этом разносит на куски.

Фото: Николай Новичков/ТАСС
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром"

Также показано схематичное изображение ракеты, использование ею в полете радара и особенности нанесения удара сверху.

В пояснении к видео отмечается, что Taurus является одной из самых современных ракет Люфтваффе, которая позволяет авиации наносить удар, не входя в зону действия ПВО противника. Дальность действия этого оружия - до 500 километров. Оно способно уничтожать не только наземные цели, но и бункеры.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Су-27 и Су-24МР провели учения над нейтральными водами Черного моря 16:32
Хищник в небе: первый полет беспилотника "Охотник" показали на видео 07.08.2019
Видео: корабли Балтфлота вышли на учения "Океанский щит" 05.08.2019
ракеты
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона" 12:00
В центре Курска установят ядерную ракету 07.08.2019
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром" 05.08.2019
Германия
Фото: Алексей Моисеев
Грозный зенитный ракетный "Викинг" стал еще мощнее 09:19
Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС 02.08.2019
Немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" из-за цены 21.07.2019