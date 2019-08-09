В США парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете

В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов. Подозреваемый был в бронежилете и одежде цвета хаки.

Посетители магазина, увидев подозрительного мужчину, поспешили на улицу. Началась паника, пишет РИА Новости. А молодой человек шел по супермаркету, снимая происходящее на телефон.

"Он хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось", - заявил представитель полиции Майк Лукас. Сейчас правоохранительные органы выясняют, хотел ли задержанный кого-то убить.